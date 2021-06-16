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Pogba basın toplantısında önündeki birayı kaldırdı
Euro 2020’de saha içindeki skorlar kadar saha dışında da dikkat çeken olaylar yaşanmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 10:57
- Güncelleme : 16.06.2021 - 11:56
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarda ilk maçlar tamamlandı. Puan durumlarının oluşmasıyla birlikte heyecan artarken, saha dışında da çarpıcı olaylar gerçekleşiyor.
Müslüman yıldız Paul Pogba, Fransa - Almanya mücadelesi sonrasında basın toplantısında çok konuşulacak bir hareket yaptı.
BİRA ŞİŞESİNİ KALDIRDI
Fransa Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncu, basın toplantısında yerine oturduktan sonra konuşmaya başlamadan önündeki bira şişelerini kaldırdı ve kameraların görüş alanından çıkardı.
İngiltere’de Manchester United forması giyen Paul Pogba’nın bu hareketi dış basında; “Ana sponsorları reddeden son yıldız Pogba oldu.” şeklinde yer aldı.
Pogba basın toplantısında önündeki birayı kaldırdı İZLE