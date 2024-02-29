Paul Pogba futboldan dört yıl men edildi Doping yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba'nın cezası açıklandı.

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Kariyerinde Fransa A Milli Futbol Takımı ile bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası zaferi, Manchester United ve Juventus ile lig ve kupa şampiyonlukları bulunan Paul Pogba, kariyerinin en zor dönemini yaşıyor.

Son dönemde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan 30 yaşındaki yıldıza bir darbe de Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu'ndan geldi.

CAS'a itiraz edecek

Doping yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Paul Pogba'ya, dört yıl futboldan men cezası verildi.

Kararın ardından açıklama yapan Pogba şunları söyledi:

Bugün hakkımda verilen kararın yanlış olduğuna inanıyorum. Yasal kısıtlamalardan kurtulduğum zaman tüm hikaye netleşecek. Doping yönetmelikleri ihlal eden herhangi bir takviyeyi hiçbir zaman kasten almadım. Kararı CAS'a taşıyarak itiraz edeceğim.

İki testi de pozitif çıkmıştı

Bonservisi Juventus'ta bulunan Paul Pogba'nın, dört yıl ara vermek zorunda kalacağı futbola dönmesinin oldukça zor görünüyor.

Juventus'un Serie A'da Udinese ile 20 Ağustos 2023 tarihinde oynadığı karşılaşmanın ardından Paul Pogba'ya yapılan doping testinin sonucu pozitif çıkmıştı. Karara itiraz eden Paul Pogba'nın yapılan ikinci testinde de sonuç değişmedi.

Eylül 2023'ten beri oynamıyor

Doping soruşturması nedeniyle 2023'ün Eylül ayından bu yana forma giyemeyen Paul Poba, dört yıl daha futboldan uzak kalacak.

Manchester United altyapısında yetişen Paul Pogba, bedelsiz olarak katıldığı Juventus'tan 2016 yılında 105 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeli karşılığında yeniden İngiliz ekibine transfer olmuştu. Manchester United'ın 2022 yılında serbest bıraktığı Fransız yıldız, yeninde Juventus'a imza atmıştı.

Fransa Milli Takımı'nın formasını da 91 kez terleten Paul Pogba, 11 gole imza atmıştı.