Euro
10.0468
0.2%
Dolar
8.2566
0.27%
Altın
488.67
0.8%
Borsa
1.458
1.14%
Bitcoin
479.350
-0.85%
EXEN Coin
35.00
2.63%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Paul Pogba: Kadıköy'deki atmosfer bambaşkaydı

    Manchester United'ın başarılı futbolcusu Paul Pogba, unutamadığı atmosferlerden biri olarak Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan Fenerbahçe maçını örnek gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paul Pogba: Kadıköy'deki atmosfer bambaşkaydı

    Manchester United'ın yıldız orta sahası Paul Pogba, Fenerbahçe maçının atmosferini unutamıyor.

    "FENERBAHÇE MAÇINDAKİ ATMOSFERİ UNUTAMAM"

    Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldız, "Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" şeklinde yöneltilen soruyu yanıtladı.

    Pogba, sözlerine Borussia Dortmund ile başlayarak, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim." şeklinde konuştu.

    Paul Pogba: Kadıköy deki atmosfer bambaşkaydı #1

    FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

    Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Manchester United ile karşılaştı.

    Old Trafford'da 4-1 kazanan Manchester United'da Pogba iki gol kaydederken Kadıköy'deki karşılaşmada ise Fenerbahçe, rakibini Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

    Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın tek golü Wayne Rooney'den gelmişti.

    Paul Pogba: Kadıköy deki atmosfer bambaşkaydı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir