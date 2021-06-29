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    Paul Pogba'nın İsviçre'ye attığı gol

    Paul Pogba'nın İsviçre'ye attığı gol

    EURO 2020 son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Fransa'nın yıldızı Paul Pogba'nın attığı gol geceye damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 00:11
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 00:17
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    EURO 2020 son 16 turunda Fransa ve İsviçre arasında oynanan maç gol düellosuna dönüştü.

    Çekişmeli geçen maça damgayı ise Fransa'nın yıldız futbolcusu Paul Pogba vurdu.

    POGBA KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

    1-0 geriden gelen Fransa'da 75. dakikada Pogba sahneye çıktı.

    Ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla kaleciyi çaresiz bırakan Pogba, ülkesinin 3'üncü golünü kaydetti.

    Paul Pogba nın İsviçre ye attığı gol #1

    Paul Pogba nın İsviçre ye attığı gol #2

    Paul Pogba nın İsviçre ye attığı gol #3

    Paul Pogba nın İsviçre ye attığı gol #4

    Paul Pogba nın İsviçre ye attığı gol #5

    Paul Pogba nın İsviçre ye attığı gol #6

    Paul Pogba nın İsviçre ye attığı gol #7

    Paul Pogba nın İsviçre ye attığı gol #8

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