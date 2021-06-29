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Paul Pogba'nın İsviçre'ye attığı gol
EURO 2020 son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Fransa'nın yıldızı Paul Pogba'nın attığı gol geceye damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 00:11
- Güncelleme : 29.06.2021 - 00:17
EURO 2020 son 16 turunda Fransa ve İsviçre arasında oynanan maç gol düellosuna dönüştü.
Çekişmeli geçen maça damgayı ise Fransa'nın yıldız futbolcusu Paul Pogba vurdu.
POGBA KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI
1-0 geriden gelen Fransa'da 75. dakikada Pogba sahneye çıktı.
Ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla kaleciyi çaresiz bırakan Pogba, ülkesinin 3'üncü golünü kaydetti.