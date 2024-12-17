Paulo Dybala'nın menajeri Galatasaray için İstanbul'da! Görüşmeler başladı

Haber Merkezi

Galatasaray, dünya futbolunun tanınmış yıldızlarından Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Roma forması giyen 31 yaşındaki Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılıların transfer hedefleri arasında yer alıyor.

MENAJERİ İSTANBUL’DA

Transfer sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Dybala’nın menajeri Carlos Novel, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Novel’in, Arjantinli yıldızın transferi için Galatasaray yetkilileriyle bir araya gelerek görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

ROMA GÖZDEN ÇIKARDI

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Roma’nın ocak ayında kadroda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlandığını ve Dybala’nın da gözden çıkarılan isimler arasında yer aldığını duyurdu.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon Roma formasıyla 18 maça çıkan ve 2 gol ile 1 asist üreten Paulo Dybala, inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.