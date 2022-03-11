Pedri: Bol gol atmak istedik ama olmadı

Pedri: Bol gol atmak istedik ama olmadı

Barcelonalı Pedri, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"HÜCUMDA YETERİNCE İYİ DEĞİLDİK"

Pedri maç öncesinde bol gollü galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bol gol atarak kazanmak istiyorduk ama mümkün olmadı. Hücümda yeterince iyi değildik. Rakibe presi de yeterince yapmadığımızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.



Kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirten Pedri, rövanşa hazırlandıklarını söyledi.



