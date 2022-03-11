Petrol
109.09
-0.09%
Euro
16.35
0.05%
Dolar
14.86
0.01%
Altın
954.04
0.21%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
589.743
-3.85%
BTXN Coin
39.11
2.43%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Pedri: Bol gol atmak istedik ama olmadı

    Barcelonalı Pedri, Galatasaray maçının ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 01:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pedri: Bol gol atmak istedik ama olmadı

    Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

    "HÜCUMDA YETERİNCE İYİ DEĞİLDİK"

    Pedri maç öncesinde bol gollü galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bol gol atarak kazanmak istiyorduk ama mümkün olmadı. Hücümda yeterince iyi değildik. Rakibe presi de yeterince yapmadığımızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

    Kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirten Pedri, rövanşa hazırlandıklarını söyledi.

    Pedri: Bol gol atmak istedik ama olmadı #1


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Megakent beyaza teslim! İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı mı?
    Gündem

    Megakent beyaza teslim! İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı mı?

    Her gün 1 bardak peynir suyu içmenin mucizeleri
    Sağlık

    Her gün 1 bardak peynir suyu içmenin mucizeleri

    Görüş Bildir