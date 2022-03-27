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    Pedri: Real Madrid maçını asla unutmayacağım

    Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, El Clasico'da Real Madrid karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti asla unutmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 17:27
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    Pedri: Real Madrid maçını asla unutmayacağım

    Barcelona'da forma giyen Pedri, 4-0 kazanılan Real Madrid maçı ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

    "HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

    "Real Madrid karşılaşmasındaki 4-0'lık galibiyet ne anlama geliyor, neler söylersin?" şeklinde gelen soruyu cevaplayan İspanyol yıldız, "Bernabeu'da oynama şeklimizden dolayı böyle bir galibiyet aldık. Real Madrid'e karşı oynadığımız bu maçı asla unutmayacağım. Gerçekten iyi oynamak istedik ve oynadığımız oyundan çok memnunuz. Her şey istediğimiz gibi oldu." sözlerini kullandı.

    Pedri: Real Madrid maçını asla unutmayacağım #1

    "BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUK"

    "Böyle bir galibiyet bekliyor muydunuz?" şeklinde soru yöneltilen genç yıldız, "Real Madrid gibi bir takıma karşı oynadığınızda böyle bir galibiyet almayı ve 4-0'lık galibiyeti beklemiyorsunuz, bu anlaşılabilir bir durum. Böyle bir sonuç gerçekten beklemiyorduk." diye konuştu.

    Pedri: Real Madrid maçını asla unutmayacağım #2


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