Pedro Malheiro: Çok güzel bir galibiyet oldu

İHA

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedro Malheiro, bu maça özel bir özelliğinin olmadığını belirtti.

"KENDİMİ ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM"

Malheiro, şu şekilde konuştu:

Her maça nasıl hazırlanıyorsam bu maça da o şekilde hazırlanmıştım. Ama tabii ki bizim takımımızın bugün hak ettiği bir galibiyetti. Uzun süredir bizim adımıza beklenen bir galibiyetti. Ben de hem üç golle hem de performansımla birlikte takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem kendimi her zaman çok mutlu hissederim. Önceliğim her zaman takıma katkıda bulunabilmek. Bizim takımımız sahasında daha önce de söylediğim gibi böyle bir galibiyeti uzun süredir bekliyordu. Bizim adımıza çok güzel bir galibiyet oldu. Hem takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için hem de takımıma yardımcı olabildiğim için galibiyet adına kendimi çok mutlu hissediyorum.

"EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞTIM"

Her oyuncunun hayalinin milli takımda oynamak olduğunu kaydeden Malheiro, şu şekilde konuştu:

Her oyuncunun hayalinin milli takımda oynamaktır. Benim de tabii ki en büyük hayallerimden bir tanesi kendi ülkemi kendi formam ile temsil edebilmek. Bunun için tabii ki mücadele ediyorum. O günlerin hayalini her zaman kuruyorum. Her oyuncunun bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olur benim de bir adaptasyon sürecine belki ihtiyacım vardı. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. İlk maçımdan itibaren her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bütün maçlarda en iyi performansımı göstermeye çalıştım. Eleştiriler konusunda tabii ki eleştiri olacak ve bunları zaten biz oyuncular olarak bunlara hazırlıklı ve alışkın olmak durumundayız. Ama yapıcı eleştiriler olursa eğer bizim de bir şeyler öğrenebileceğimiz, çıkarım yapabileceğimiz şeyler olursa bu da tabii ki her oyuncuyu her kişiyi ileri taşıyabilir. Dolayısıyla eleştiride bir sıkıntı yok. Ben de ilk geldiğim andan itibaren adaptasyon sürecinde dahi en iyisini vermeye çalıştım. Şu an tabii ki o süreç bittikten sonra ben arkadaşlarım daha iyi tanıdıktan sonra benim adıma daha iyi gidiyor. Ama tabii ki yapıcı eleştiriye her zaman açık olduğumu ifade edebilirim.

"VISCA İLE OYNAMAK BANA KATKILAR SUNUYOR"

Trabzonspor’un deneyimli futbolcusu Edin Visca ile oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Pedro Malheiro, şu ifadeleri kullandı: