Pedro Malheiro: Maçın hakkı beraberlikti

Süper Lig'in 24. haftası dev bir randevuya sahne oldu.

Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibin deplasman galibiyeti hasreti sürdü.

Maçın ardından Trabzonspor'un savunma oyuncusu Pedro Malheiro, açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Malheiro, şu ifadeleri kullandı:

İlk yarıda iyi başlangıç yaptık. Öne geçtik. Topu iyi koruduk. Belki ilk yarının sonunda ikinci golü bulsak farklı olabilirdi. İkinci yarının başlangıcında Beşiktaş'ın iyi baskı yapacağını konuşmuştuk. Direnç gösteremedik. Fırsatlarımız da vardı. Herkes iyi bir futbol ortaya koydu. Maçın hakkı beraberlikti diyebiliriz. Kaybettik ama bir sonraki maçlar için iyi bir oyun ortaya koyduk.