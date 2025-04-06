Pedro Malheiro: Peş peşe goller işimizi zorlaştırdı

Süper Lig'de 30. haftada Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

Trabzonspor'da Pedro Malheiro maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ARKA ARKAYA GOLLER İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI"

Mücadelede 90 dakika sahadan kalan Malheiro şunları dedi:

"Maça iyi başladık. Hafta boyunca çalıştığımız şeyleri sahaya iyi yansıttık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıyı önde bitirdik. İkinci yarının ilk 10-15 dakikası zor olacağını biliyorduk, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Fenerbahçe, arka arkaya 2 gol olunca işler zor gitmeye başladı. İyi çalıştık. Belki bugün kaybettik ama bundan öğrenip kullanacağımız şeyler olacaktır. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum."