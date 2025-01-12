Pedro Malheiro ve Edin Visca, Antalyaspor maçında yıldızlaştı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan maçta bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Simon Banza, 70. dakikada Muhammed Cham, ile 52., 64. ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro kaydetti.

Bu müsabakaya ise sağ bek Pedro Malheiro ve hücum oyuncusu Edin Visca damgasını vurmayı başardı.

MALHEIRO'DAN 3 GOL, VISCA'DAN 3 ASİST GELDİ

Trabzonspor'un sezon başında kadroya kattığı Malheiro, kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atarak hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Edin Visca ise yaptığı üç asistle öne çıkan bir diğer isim oldu.