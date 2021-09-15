Euro
9.9787
0.12%
Dolar
8.4507
0.23%
Altın
489.69
0.05%
Borsa
1.434
0%
Bitcoin
396.790
2.53%
EXEN Coin
24.80
3.33%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Pele'den iyi haber geldi

    Brezilyalı futbol efsanesi Pele, kolon kanseri nedeniyle ameliyat olduğu hastanede yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pele'den iyi haber geldi

    Brezilyalı futbol efsanesi Pele, kritik kolon kanseri tedavisi nedeniyle tedavi olduğu hastanede iyileşme sürecine girdiği müjdesini paylaştı.

    Pele sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Binlerce sevgi dolu mesajlarınızı okumadım sanmayın. Her birinize gününüzden bir dakika ayırdığınız için teşekkürler." paylaşımını yaptı.

    Pele den iyi haber geldi #1

    "YAKINDA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

    Pele bir süre önce yoğun bakımdan çıktığını belirterek, "Yoğun bakım ünitesinden çoktan çıktım ve odamdayım. Her gün daha iyiye gidiyorum. 90 dakika ve uzatmaları oynamaya her zaman hazırım. Yakında birlikte olacağız" diye konuştu.

    Pele den iyi haber geldi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir