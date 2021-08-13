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    Pelkas 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

    Pelkas 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

    Dimitris Pelkas sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 16:23
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    Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilerin antrenmanında sakatlanmış ve omzu çıkmıştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

    Pelkas 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak #1

    "3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAĞIM"

    Bugün başarılı oyuncu sakatlığıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Pelkas açıklamasında, "Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım." ifadelerini kullandı.

    Pelkas 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak #2

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