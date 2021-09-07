Pelkas antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'de sağ omzu çıkan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Dimitris Pelkas'ın, takımla birlikte idmanlara başladığı duyuruldu.

Yaklaşık bir ay önce yapılan bir idman sırasında omzu çıkan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

PELKAS DÖNDÜ

Vitor Pereira'nın taktiğinde önemli bir yeri olan başarılı oyuncunun takıma dönmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Portekizli hocanın, Pelkas için özel program hazırlatıp kısa sürede eski formuna döndürmeye çalışacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dışında tüm sakat oyuncular iyileşirken, antrenman milli takımlarda yer alan futbolculardan yoksun gerçekleştirildi.