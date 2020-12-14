Pelkas, Erol Bulut'a tepkisini savundu: Bu tarz şeyler maçlarda olur

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Dimitris Pelkas, FB TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Yunan futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken yaptığı tavır hakkında da konuşmayı ihmal etmedi.

Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

"İKİ HAFTA ÖNCE SALAH DA SİNİRLİYDİ"

Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili Pelkas, “Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı deavm ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi: ‘Salah’ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir’ dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız"dedi.





"TABİİ Kİ TAKTİK KONUŞUYORUZ"

Maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de konuşan Yunan futbolcu, “Tabii ki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda” açıklamasında bulundu.

SALAH DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Brighton-Liverpool karşılaşmasında oyundan alınan Mohamed Salah da hocası Jurgen Klopp'a tepki göstermişti. Maç sonrası açıklama yapan teknik adam, "Ona karşı daha dikkatli olmalıyız, oyundan çıkmaktan hoşlanmıyor." demişti.



