Pelkas, Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oldu

Göztepe maçında ağları havalandıran Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas, tarihe geçti.

Göztepe karşısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından 11'de görevlendirilen Yunan futbolcu, İzmir'deki maçın 51. dakikasında gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiren Dimitrios Pelkas, bu golle Fenerbahçe tarihine de geçti.

GOL ATAN İLK YUNAN OYUNCU OLDU

26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pelkas, "Çok mutluyum. İlk maçımda galibiyetle başladık. Ben de gol attım. '10 numara oynamayı seviyorum' demiştm ama kenarda da oynarım. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Oynadığımda yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bu benim felsefem." dedi.