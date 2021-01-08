Pelkas: Fenerbahçe'yi çok seviyorum

Alanyaspor maçında galibiyeti getiren gole imza atan Yunan futbolcu Pelkas, sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig!in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Takımının 2. golünü kaydeden Yunan futbolcu Pelkas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMI ÇOK SEVİYORUM"

Çok mutlu olduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Ben burada çok mutluyum. Takımımı çok seviyorum. Her gün daha iyisini gerçekleştirmek istiyorum, daha iyisini yapımak istiyorum. En önemlisi takıma yardımcı olmak. İlk yarı çok iyi değildik, golü attıktan sonra pozisyonlar verdik. Neticede oyunu kontrol ettik ve özellikle 2. yarıda pozisyon vermedik. Geliştirmemiz gereken taraflar da var." ifadelerini kullandı.

Oynadığı pozisyonun önemli olmadığını belirten Pelkas, "Futbol oynamayı gerçekten çok seviyorum. Hocam beni nerede görevlendirirse görevlendirsin, benim amacım hep oynamak. Ben sahada olduğumda amacım takımıma yardımcı olmaktır." dedi.