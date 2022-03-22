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    Pelkas, İsmail Kartal'la yeniden doğdu

    Kulübeden gelmesine rağmen takıma sağladığı skor katkısıyla alkış toplayan Yunan yıldız Dimitris Pelkas, Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 11:33
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    Pelkas, İsmail Kartal'la yeniden doğdu

    Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın yükselişi sürüyor... 6 maçta alınan 5 galibiyet, 1 beraberlikte kulübeden gelmesine rağmen Pelkas'ın önemli katkısı bulunuyor.

    Yunan yıldız, serinin ilk maçı olan Giresun deplasmanında galibiyet golünü attı. Alanya'da yine sonradan girip ağları sarsan Pelkas, Konya karşısında da ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve 3 puanı getiren golü kaydetti.

    İSMAİL KARTAL MOTİVE ETTİ

    Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki orta saha, İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeler sonrasında kararını değiştirdi. Kartal, Yunan futbolcuya her görüşmesinde, "Emin ol, seni en doğru zamanda kullanıp verim alacağım. Fenerbahçe'deki rolünden memnun olacaksın." diyerek futbolcuyu yeniden motive olmaya ikna etti. İkilinin arasında hayli iyi bir ilişki var.

    Pelkas, İsmail Kartal la yeniden doğdu #1


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