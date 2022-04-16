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    Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı

    Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı

    Fenerbahçe'nin Göztepe'yi ağırladığı mücadelede sakatlanan Pelkas, gözyaşları içinde oyundan çıktı.
    • 16.04.2022 - 21:20
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 21:47
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    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu İzmir ekibi Göztepe...

    İlk yarıda üstün oynayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Serdar Aziz ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

    Gözyaşlarını tutamadı

    Fenerbahçe'de mücadelenin 28. dakikasında sakatlanan Dimitrios Pelkas, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

    Pelkas oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı #1

    Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı #2

    Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı #3


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