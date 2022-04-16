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Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi ağırladığı mücadelede sakatlanan Pelkas, gözyaşları içinde oyundan çıktı.
- 16.04.2022 - 21:20
- Güncelleme : 16.04.2022 - 21:47
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu İzmir ekibi Göztepe...
İlk yarıda üstün oynayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Serdar Aziz ile 1-0 öne geçmeyi başardı.
Gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'de mücadelenin 28. dakikasında sakatlanan Dimitrios Pelkas, yerini Attila Szalai'ye bıraktı.
Pelkas oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.