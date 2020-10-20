Pelkas: Ozan'ın Yunanistan diye seslenmesi hoşuma gitti

Fenerbahçe'nin PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas, Ozan Tufan'ın maç içerisinde kendisine Yunanistan diye seslenmesi hakkında konuştu. Pelkas bu durumun normal karşılanabileceğini aktardı.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın, Yunan takım arkadaşı Dimirios Pelkas'ın adını unutup ona Yunanistan diye seslenmesinin yankıları sürüyor.

Ozan Tufan, kulüp televizyonuna verdiği röportajda "Maçta çok enteresan bir şey oldu, çok hoş bir durum değildi. Pelkas'ın bir ara adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an." diyerek Göztepe maçı ile ilgili komik bir anını anlatmış ve bu olay sosyal medyada büyük bir ilgi çekmişti.

Ozan Tufan, Pelkas'ın adını unutunca Yunanistan diye bağırdı - İZLE



"OZAN'IN SESLENME ŞEKLİ HOŞUMA GİTTİ"

Fenerbahçe TV'ye konuşan Dimitris Pelkas da maç sırasında Ozan'ın kendisine Yunanistan diye seslendiğini duymadığını ifade ederek şunları söyledi: Ozan'ın bana seslenme şeklini sonradan duydum. Çok da hoşuma gitti aslında. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız ve sürekli oyun içindeyiz. Bazı şeyleri unutabiliriz. Ben de maça çıktığımda 3 gündür takımdaydım, ben de herkesin ismini hatırlayamadım tabii doğal olarak. Ozan'ın yaptığı da çok iyi bir şey. O baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anektot aslında. Maç içinde duyamamıştım bunu."