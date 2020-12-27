Pelkas: Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğumuzu gösterdik

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Başakşehir maçını kazanan takım arkadaşlarının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Başakşehir maçını cezası nedeniyle tribünden izleyen Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitrios Pelkas, arkadaşlarına övgü yağdırdı.

"AYAĞA KALKMASINI BİLDİK"

Geçen yılın şampiyonu karşısında herkesin özveri ile mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Pelkas, "Gaziantep maçı sonrası büyük üzüntü yaşamıştık. Ancak ayağa kalkmasını bildik. Arkadaşlarım Başakşehir maçında gerçek güçlerini ortaya koyarken, Fenerbahçe'nin de şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu herkese gösterdi. Kısaca savaştık ve kazandık." diye konuştu.

27 yaşındaki Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla ligde 2 gol 2 asistle oynadı.