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Pelkas ve Tisserand'dan iyi haber geldi

Pelkas ve Tisserand'dan iyi haber geldi

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen oyunculardan iyi haber geldi. Tisserand takımla birlikte çalışırken, Pelkas ise bireysel olarak idman yaptı.