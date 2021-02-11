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- Pelkas ve Tisserand'dan iyi haber geldi
Pelkas ve Tisserand'dan iyi haber geldi
Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen oyunculardan iyi haber geldi. Tisserand takımla birlikte çalışırken, Pelkas ise bireysel olarak idman yaptı.
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 11:27
- Güncelleme : 11.02.2021 - 11:51
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas ve dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.
TISSERAND TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Marcel Tisserand, antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel olarak çalıştı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.