Pelkas: Yine uzaktan gol atmayı deneyeceğim

Geçen sezon attığı uzaktan golle Trabzon deplasmanında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Dimitris Pelkas zorlu maç öncesi yine konuştu.

Süper Lig'de 9. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe'ye karşı karşıya gelecek.

"YİNE DENEYECEĞİM"

Liderlik maçında Fenerbahçe'nin en büyük kozu Yunanistan Milli Takımı'ndan moralli dönen Pelkas olacak.

Geçen yıl Trabzon'da 1-0 kazanılan maçta Fenerbahçe'nin tek golünü atan Pelkas, "Elbette gol atmak isterim. Ancak daha önemlisi kazanmak. Son maçta uzaktan gol atmıştım, yine şutlarımla bunu deneyeceğim." diye konuştu.



