Dolar
8.2558
0.8674%
Euro
9.7059
0.4865%
Altın
1903.55
-0.2285%
Borsa
1137.07
-1.3499%
G. Altın
504.845
0.6326%
Bitcoin
113610.01
1.5899%
EXEN Coin
10.84
-0.09%
20ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 20 C

    Pelkas Yunanistan'da manşet oldu: Ona bayılıyorlar

    Yunanistan medyası, Türk futbolseverlerin Dimitris Pelkas'ı çok beğendiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 11:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Pelkas Yunanistan'da manşet oldu: Ona bayılıyorlar

    Fenerbahçe'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, kısa sürede sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi olmayı başardı.

    Erol Bulut'un transferini bizzat istediği bilinen Pelkas, hocasının yüzünü kara çıkartmayarak Göztepe maçında golle buluştu ve Trabzonspor derbisinde attığı kilit pasla gole büyük katkı sağladı.

    "ONA BAYILIYORLAR"

    Yunan basını Pelkas için yayınladığı haberde Türk futbolseverlerin kendisini oldukça beğendiğini yazarken, "Ona bayılıyorlar" başlığını attı.

    ÖVGÜ DOLU YORUMLAR VAR

    Haberin detaylarında Pelkas'ın performansının Fenerbahçeli taraftarlarca oldukça beğendiği kaydedilirken, sosyal medyada da Yunan futbolcu için olumlu yazılar yazıldığı aktarıldı.

    Pelkas Yunanistan da manşet oldu: Ona bayılıyorlar #1

    Görüş Bildir