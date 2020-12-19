Pelkas'ın iptal edilen golü tartışılıyor

Fenerbahçe'de Pelkas'ın Gaziantep FK ağlarını bulan şutu, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Bu pozisyon sosyal medyada da tartışmalara sebep oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'nin 2-1 geride olduğu anda ağları bulan bir topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

TARTIŞILAN OFSAYT KARARI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçe'nin hücumunda sağ kanattan gelen ortada Ozan'ın kafayla indirdiği topu Novak, kale alanının hemen önünde bulunan Pelkas'a bıraktı ve Yunan golcü de topu ağlara yolladı. Bunun üzerine yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve ofsayt kararı verildi.

Fenerbahçe'de oyuncular itiraz ederken, VAR hakemi Mete Kalkavan ve AVAR Kerem Ersoy'un yaptığı incelemenin ardından ofsayt kararı değişmedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar pozisyonda VAR çizgisinin kasıtlı çizildiği iddia ederek gollerinin yendiğini savundu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)