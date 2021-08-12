Pelkas'ın omzu çıktı

Fenerbahçe, sabah antrenmanında Pelkas’ın omzunun çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."





SEZON ÖNCESİ KAMPININ YILDIZIYDI

Sezon öncesi Fenerbahçe’nin oynadığı hazırlık maçlarında takımın en formda isimlerinden biri olan Dimitris Pelkas, 7 maçta 1 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.