Euro
10.0727
0.09%
Dolar
8.5377
-0.04%
Altın
486.98
1.17%
Borsa
1.443
-0.13%
Bitcoin
396.999
4.17%
EXEN Coin
25.77
9.24%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Pelkas'ın omzu çıktı

    Fenerbahçe, sabah antrenmanında Pelkas’ın omzunun çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pelkas'ın omzu çıktı

    Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    Pelkas ın omzu çıktı #1

    SEZON ÖNCESİ KAMPININ YILDIZIYDI

    Sezon öncesi Fenerbahçe’nin oynadığı hazırlık maçlarında takımın en formda isimlerinden biri olan Dimitris Pelkas, 7 maçta 1 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.

    Pelkas ın omzu çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir