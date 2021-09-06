Pelkas'ın saha kenarına idrar yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ın PAOK döneminde saha kenarına idrarını yaptığı görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'ın PAOK yıllarından bir görüntü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Donetsk maçında ısınma esnasında birden reklam panolarının oraya gitti.

Pelkas, yanında bulunan kadın gazeteciye aldırış etmeden idrarını reklam panolarının arkasına yaptı.

KADIN GAZETECİ SIRTINI DÖNDÜ

Pelkas'ın bu hareketini saha kenarında maçı takip etmek için gelen gazeteciler gülerek karşıladı. Orada bulunan bir kadın gazetecisi arkasını dönerek Pelkas'ın idrarını yapmasını izlemekten kaçındı.

Diğer bir gazeteci ise bu anların fotoğrafını yakalamakla meşguldü. Sosyal medyada bir anda gündem olan bu görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

Pelkas’ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar fotoğrafı paylaşarak alay etti.