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    Penaltı lideri Galatasaray

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında hakemler, 176 kez penaltı noktasını işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 13:01
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    Penaltı lideri Galatasaray

    Sezon boyunca 420 karşılaşmada 176 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 142'sinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

    GALATASARAY, PENALTIDA LİDER

    Ligde en fazla penaltı kazanan takım Galatasaray oldu. Lehine 16 penaltı kararı verilen sarı-kırmızı ekip, bu penaltıların 15'ini gole çevirmeyi başardı.

    Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından en fazla penaltıyı 12 kezle Fenerbahçe kullandı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep lehine de 11'er penaltı kararı verildi.

    Penaltı lideri Galatasaray #1

    EN AZ KULLANAN TAKIM KAYSERİSPOR

    Süper Lig'de en az penaltıyı Hes Kablo Kayserispor kullandı. Kayseri ekibi, lehine verilen 3 penaltıdan 2'sini gole çevirdi.

    Süper Lig'de aleyhine en fazla penaltı kararı ise Göztepe'ye verildi. Hakemler İzmir temsilcisinin aleyhine 13 kez beyaz noktayı gösterirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor aleyhine de 11 kez penaltı düdüğü çalındı.

    Penaltı lideri Galatasaray #2

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