Penaltıya sebebiyet veren Kazımcan Karataş'ı Ankaragüçlüler ıslıkladı

Süper Lig'in 26. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru konuk ekip sarı-kırmızılılar penaltı kazandı.
Dakikalar 38'i gösterdiğinde Galatasaray'ın hücumunda Dries Mertens ceza sahası içi sağ çaprazında Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıyı kullanan Mauro Icardi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından ağlarla buluşturdu.
Ankaragücü taraftarı Kazımcan'ı ıslıkladı
Yaşanan bu pozisyonun ardından ise tribünlerde yer alan Ankaragücü taraftarları, Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli futbolseverler, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'ı ayağına top geldiği her an ıslıkladı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, ikinci yarının başında üç değişiklik gerçekleştirirken, Kazımcan Karataş'ı oyun kenarına aldı.
Samsunspor maçında da tepkiler vardı
Öte yandan Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Samsunspor - Galatasaray maçında ev sahibi takım taraftarı, geçmiş dönemde sarı-kırmızılı formayı giyen Okan Kocuk, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı ıslıklamıştı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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