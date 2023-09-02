Pendikspor - Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı
ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 4. hafta maçında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor'la Ömer Erdoğan yönetimindeki karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

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Müsabakanın ilk golü 88. dakikada Alanyaspor adına Loide Augusto'dan geldi. Ev sahibi Pendikspor'un beraberlik golünü ise 90+3'te Berkay Sülüngöz kaydetti.

Alanyaspor'da Efecan Karaca 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Pendikspor - Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı

Bu beraberlikle birlikte Alanyaspor 6 puana yükselirken, Pendikspor 3 puana ulaştı.

Ligin 5. haftasında Pendikspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.