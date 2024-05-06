Pendikspor, Antalyaspor'u mağlup etti Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pendikspor, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1 yendi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor, Pendikspor'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 45+7. dakikada Halil Akbunar atarken Antalyaspor'un tek sayısını 13. dakikada penaltıdan Adam Buksa kaydetti.

Antalyaspor'da Sander Van de Streek, 74. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Altın değerinde 3 puan

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve bu sonuçla puanını 33'e yükselten Pendikspor, ligdeki bir sonraki maçında Rizespor'u konuk edecek.

45 puanda kalan Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.