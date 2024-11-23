Pendikspor Başkanı Murat Özdemir’den hakeme tepki

1. Lig’in 13. haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, maçın hakemi Yunus Dursun'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"HAKEM, RESMEN MAÇI ALDI VE BERABERLİĞİ RAKİP TAKIMA VERDİ"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, şunları dedi:

Maçın hakemine teşekkür ediyorum. Maçın nasıl ince ince alınıp rakip takıma verildiğini hepimiz gördük. 2-0 öndeyiz diye penaltıyı vermiyorsun, VAR’a gitmiyorsun. Bu kararla 30’a yakın futbolcumuzun emeğini çalıyorsun. Böyle bir sistemde adalet beklemek mümkün değil. Hakem, resmen maçı aldı ve beraberliği rakip takıma verdi.

"BU İŞİN ARKASINI KESİNLİKLE BIRAKMAYACAĞIZ"

Pendikspor’un sahipsiz olmadığını vurgulayan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Bu işin arkasını kesinlikle bırakmayacağız. Gerekli adımları atmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hakem, gözünün önündeki net pozisyonları görmezden geliyor. Üç tane sarı kartla geçiştirilen pozisyonlar, ikinci sarıdan kırmızı kartı vermemesi ve birçok bariz hata, adalet duygusunu zedeliyor” diye konuştu. Son olarak Özdemir, maçın hakemi Yunus Dursun için, “Bu gece başını yastığa koyup rahat uyuyabilirsen, uyu. Ama biz bu haksızlıkların peşini bırakmayacağız.