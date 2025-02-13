Pendikspor, Boluspor'u tek golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
GALİBİYET GOLÜ SEQUEIRA'DAN
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.
Nuno Sequeira, 68. dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.
BOLUSPOR, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligdeki son 3 iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu ve puanını 36'ya yükselterek play-off iddiasını sürdürdü.
Boluspor ise kazanamama serisini 4 maça yükseltti ve 33 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olurken, Boluspor evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.
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