Pendikspor, Boluspor'u tek golle geçti

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1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

GALİBİYET GOLÜ SEQUEIRA'DAN

Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Nuno Sequeira, 68. dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.

BOLUSPOR, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligdeki son 3 iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu ve puanını 36'ya yükselterek play-off iddiasını sürdürdü.

Boluspor ise kazanamama serisini 4 maça yükseltti ve 33 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olurken, Boluspor evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.