Pendikspor evinde Adana Demirspor'u yendi Pendikspor, Süper Lig'in 24. haftasında 10 kişi kaldığı maçta sahasında Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Pendikspor ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla kazandı.

Pendikspor, ilk yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı

Karşılaşmada Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir attı. Adana Demirspor'un tek golü 90+10'da Luis Nani'den geldi.

Pendikspor'un devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Umut Nayir, İstanbul temsilcisinde 5 maçta 4 gol attı.

İstanbul ekibinde Halil Akbunar, 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ozan, süper Lig tarihine geçti

Adana Demirspor'da 67. dakikada Nabil Alioui'nin yerine oyuna dahil olan 2008 doğumlu Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde forma giyen en genç dördüncü futbolcu oldu.

Pendikspor'un serisi devam etti

Pendikspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 26 yaptı.

Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça yükseldi. 31 puanda kalan Akdeniz temsilcisi, ligde son 14 maçta tek galibiyet aldı.

Pendikspor, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.