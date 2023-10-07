Pendikspor, evinde ilk kez Süper Lig maçına çıktı Pendikspor, Süper Lig’in 8. haftasında karşılaştığı Sivasspor müsabakasıyla Pendik Stadı’nda ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı.

İHA Süper Lig’in 8. Haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon Süper Lig’e yükselen Pendikspor, tarihinde ilk kez Pendik Stadı’nda Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Geçen sezon 1. Lig’deki maçlarını Pendik Stadı’nda oynayan kırmızı-beyazlıların bu yıl Süper Lig’e yükselmesiyle stadyum bakıma alınmıştı. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynadılar Bu dönemde Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı’nda oynadı. Tamamlanan bakımın ardından kırmızı-beyazlı takım, Sivasspor karşılaşması ile Pendik Stadı’nda ilk kez Süper Lig maçına çıktı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)