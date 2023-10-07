Pendikspor, evinde ilk kez Süper Lig maçına çıktı

İHA
Süper Lig’in 8. Haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Bu sezon Süper Lig’e yükselen Pendikspor, tarihinde ilk kez Pendik Stadı’nda Süper Lig karşılaşmasına çıktı.
Geçen sezon 1. Lig’deki maçlarını Pendik Stadı’nda oynayan kırmızı-beyazlıların bu yıl Süper Lig’e yükselmesiyle stadyum bakıma alınmıştı.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynadılar
Bu dönemde Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı’nda oynadı.
Tamamlanan bakımın ardından kırmızı-beyazlı takım, Sivasspor karşılaşması ile Pendik Stadı’nda ilk kez Süper Lig maçına çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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