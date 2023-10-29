Pendikspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oluyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele BeIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim Akdağ, Endri Çekici, Erencan Yardımcı, Halil Akbunar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko