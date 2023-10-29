Pendikspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ise saat 19:00'da başlayacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele BeIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Pendikspor: Erdem, Erdem, Berkay, Welinton, Sequeira, İbrahim, Vukovic, Halil, Oscar, Diaby, Erdencan.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic, Dzeko.