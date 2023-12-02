Pendikspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak.

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

İlk 11'ler

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Nelsson, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Ziyech, Kerem, Tete, Icardi