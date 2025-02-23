Pendikspor ile Esenler Erokspor yenişemedi

Haber Merkezi
1.Lig'in 26. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Pendikspor'un gollerini 28'de Yonathan del Valle ile 45+6'da Mete Kaan Demir kaydetti.
Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 10. dakikada Ertuğrul Furat ile 79. dakikada Junior Fernandes attı.
Pendikspor, mücadelenin 8. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Alpaslan Öztürk, bu fırsattan yararlanamadı.
İKİ TAKIM 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU
Bu sonucun ardından Pendikspor 37 puana yükseldi. Esenler Erokspor, puanını 35 yaptı.
1.Lig'in gelecek haftasında Pendikspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.
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