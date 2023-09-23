Pendikspor ile Fatih Karagümrük puanları paylaştı Süper Lig'in 6. haftasında Pendikspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 6. haftası İstanbul derbisine sahne oldu. Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor'la Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşılıklı goller çıktı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

45+2'nci dakika penaltıdan Oscar Romero kaydettiği golle öne geçen Pendikspor, 90+1'de Valentin Eysseric'in attığı gole engel olamadı ve karşılaşma berabere bitti.

Ev sahibi ekibi Pendik'te ilk yarıda Berkay Sülüngöz'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu beraberlikle birlikte Pendikspor puanını 4, Fatih Karagümrük ise 6 yaptı.

Pendikspor 6. haftada Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.