Pendikspor ile Ümraniyespor yenişemedi

AA & Ensonhaber

1. Lig 13. hafta açılış maçında Pendikspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Çekişmeli geçen ve 4 golün olduğu karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.

Pendikspor'un golleri 3'te Cihan Topaloğlu'nun kendi kalesine attığı gol ve 45+1'de Welinton'dan geldi. Ümraniyespor'un golleri ise 67'de penaltıdan Georgi Minçev ile 82'de Barış Ekincier kaydetti.

İKİ TAKIMIN DA 18 PUANI VAR

Pendikspor, bu maçın ardından puanını 18 yaptı. Ümraniyespor da puanını 18 yaptı.

1.Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Gençlerbirliğini konuk edecek.

Pendikspor: 2 - Ümraniyespor: 2

Stat: Siltaş Yapı Pendik

Hakemler: Yunus Dursun, Yusuf Bozdoğan, Kürşathan Akın

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Dk. 90+5 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ (Dk. 87 Lima), Gökcan Kaya (Dk. 74 Topalli), Eze (Dk. 87 Kappel)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Barış Ekincier), Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Furkan Apaydın), Djokanovic, Benny, Hoti (Dk. 67 Serkan Göksu), Bardhi (Dk. 86 Ali Turap Bülbül), Mehmet Büyüksayar (Dk. 46 Atalay Babacan), Minchev

Goller: Dk. 3 Cihan Topaloğlu (Kendi kalesine), Dk. 45+1 Welinton (Pendikspor), Dk. 67 Minchev (Penaltıdan), Dk. 82 Barış Ekincier (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Hasan Kılıç, Dk. 50 Welinton Dk. 73 Erdem Canpolat (Pendikspor), Dk. 53 Hoti, Dk. 90+5 (Ümraniyespor)