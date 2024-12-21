Pendikspor - İstanbulspor maçında puanlar paylaşıldı

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1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Pendikspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

İstanbulspor, 9. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra ile öne geçti. Pendikspor, bu gole 85. dakikada Emeka Friday Eze ile cevap verdi.

TAKIMLAR SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDI

Bu sonucun ardından İstanbulspor 24, Pendikspor 23 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, sahasında Erokspor'u ağırlayacak. Pendikspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.