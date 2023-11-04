Pendikspor, İstanbulspor'u dört golle geçti!

Süper Lig'in 11. haftası İstanbul takımlarının mücadelesine sahne oldu.
Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor ile Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Pendikspor karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve 6 golün çıktığı müsabakayı konuk takım Pendikspor, 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Welinton, 2 gol ve 1 asist yaptı
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri; 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram attı.
İstanbulspor'un golleri 40. dakikada Alassane Ndao ve 89. dakikada Eduard Rroca'dan geldi.
Pendikspor'da 2 gol atan Brezilyalı stoper Welinton, Erencan'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu.
Pendikspor, 10 puana yükseldi
Bu sonucun ardından Pendikspor, 10 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.
Pendikspor, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
İstanbulspor, hafta arasında ise yarıda kalan ve ertelenen maçta Samsunspor deplasmanına konuk olacak.
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