Pendikspor, İstanbulspor'u uzatmada yıktı

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Süper Lig'in 30. haftasında Pendikspor, İstanbulspor'u ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
3 puan 90+7'de geldi
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
İstanbulspor'da Modestas Vorobjovas, 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Pendikspor ligdeki bir sonraki maçında Samsunspor deplasmanına gidecek.
13 puanla son sırada kalan İstanbulspor ise Rizespor'u konuk edecek.
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