Pendikspor, Kasımpaşa'yı son dakika golüyle yendi Pendikspor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Kasımpaşa'yı son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan ve 5 golün çıktığı müsabakada kazanan son dakika golüyle belli oldu.

Maçta 1-0 geriye düşen Pendikspor, rakibi Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Son sözü Thuram söyledi

Kasımpaşa, 6. dakikada Joher Rassoul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pendikspor bu gole 19. dakikada Umut Nayir ile cevap verdi. Kasımpaşa, 25'te bu kez Gökhan Gül ile 2-1 öne geçti. Pendikspor'da Mame Thiam 44. dakikada penaltıdan skoru 2-2 yaptı.

Pendikspor, 90. dakikada Thuram'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Kasımpaşa, Trabzonspor'la karşılaşacak

Bu sonucun ardından Pendikspor, 22 puana yükseldi. Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

Pendikspor, bir sonraki haftada Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.