Pendikspor - Kayserispor maçında hakem değişikliği

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Süper Lig'in 34. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Pendikspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Pendik Stadyumu'nda oynanacak bu müsabaka 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde hakem değişikliği yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle Pendikspor-Kayserispor maçında görev yapamayacağını duyurdu.

TFF'nin açıklamasında Ümit Öztürk'ün yerine karşılaşmaya Zorbay Küçük'ün atandığı belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır.