Pendikspor, Rizespor önünde geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Pendikspor ile İlhan Palut'un ekibi Rizespor karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Üç puan Pendikspor'un
Rizespor, 44. dakikada Jonjo Shelvey ile öne geçti. Pendikspor'un ilk golü 65. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Pendikspor, 74'te Umut Nayir'in attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Pendikspor'da ilk golü atan Thiam, 45'te penaltıdan yararlanamadı.
Pendikspor, puanını 36 yaptı
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Pendikspor, bu sonuçla puanını 36'e yükseltti. Rizespor, 49 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, Avrupa'ya katılma hesaplarını kapattı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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