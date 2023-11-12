Pendikspor, Samsunspor'u tek golle geçti
ensonhaber.com

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor ile Markus Gisdol'un çalıştırdığı Samsunspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta kazanan 1-0'luk skorla ev sahibi ekip Pendikspor oldu.

Galibiyeti Erencan getirdi

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 47. dakikada Erencan Yardımcı getirdi.

Bu sonucun ardından Pendikspor 13 puana yükseldi. Samsunspor, 8 puanda kaldı.

Pendikspor, milli aradan sonra Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.