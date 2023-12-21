Pendikspor taraftarı, Rize'de takımını tek başına destekledi Süper Lig'in 17. haftasında Pendikspor, deplasmanda Rizespor'a konuk olurken, deplasman tribününde takımını destekleyen bir taraftar, sosyal medyada gündem oldu.

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Rizespor, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım, 5-1'lik skorla kazandı ve haftayı üç puanla tamamladı.

Rizespor, 5 golle kazandı

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 54'te Adolfo Gaich, 41'de Benhur Keser ile 45 ve 58'de Dal Varesanovic kaydetti.

Pendikspor'un tek sayısı ise 9'da Halil Akbunar'dan geldi. İstanbul ekibinde Welinton, 62'de kırmızı kart gördü. Pendikspor'da Oscar Romero 90+2'de penaltı atışından yararlanamadı.

Takımını tek başına destekledi

Bu maçın 9. dakikasında ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu.

Hızlı gelişen hücumda Lusamba'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Halil Akbunar sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu.

Pendikspor'un bulduğu golün ardından ise deplasman tribünündeki manzara dikkatleri çekti.

Stadyumda tek başında takımının attığı gole sevinen bir taraftarın bu anları sosyal medyada çok konuşuldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)