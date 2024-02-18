Pendikspor, Trabzonspor karşısında penaltı kazandı! VAR'dan iptal edildi

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Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 27. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa Thomas Meunier müdahale etti.
Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Meler, kararını değiştirdi
VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'i uyardı. Monitörden pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararından vazgeçti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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