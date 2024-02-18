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Pendikspor, Trabzonspor karşısında penaltı kazandı! VAR'dan iptal edildi

Pendikspor, Trabzonspor karşısında penaltı kazandı! VAR'dan iptal edildi Pendikspor, Trabzonspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında penaltı kazandı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.